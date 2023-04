Juventus-Inter: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la semifinale di andata di Coppa Italia

La Juventus scenderà questa sera in campo contro l'inter nella partita valevole per la semifinale di andata della CoppaItalia. I bianconeri arrivano alla partita dopo la vittoria di domenica contro il Verona, e cercheranno di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno in finale.