Juventus-Inter, i bianconeri in campo con la maglia dedicata a Jeep

La Juventus, nel big match contr l'Inter, scenderà in campo con una maglietta ad hoc per pubblicizzare la nuova auto Jeep.

Nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, la Juventussfiderà l'Inter, in uno dei big match di giornata. I bianconeri, come comunicato sul sito, scenderanno in campo con un maglietta targata Jeep Avenger, per pubblicizzare l'uscita dell'ultimo modello della casa statunitense. Ecco la nota: "Il 6 novembre l’Allianz Stadium si accenderà per una sfida sempre ricca di grande fascino: Juventus – Inter. In occasione del match contro i nerazzurri, i bianconeri indosseranno una maglia speciale, che celebra il lancio della nuovissima JEEP Avenger, il nuovo modello di auto, 100% elettrico, presentato recentemente al salone di Parigi: infatti sulle divise della Juventus campeggerà la scritta “JEEP Avenger”.