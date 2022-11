Juventus-Inter, i TOP e FLOP: Danilo leader, Miretti delude

La Juventus, nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, ha sconfitto l'Inter per 2-0, grazie alle reti di Rabiot e Fagioli.

La Juventus , nel big match della tredicesima giornata, ha battuto l' Inter , in una gara piena di emozioni.

Tra i TOP della gara non può non esserci Filip Kostic, autore dei due assist decisivi. Benissimo anche Danilo, che ha fornito, come al suo solito, una prestazione solida.