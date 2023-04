Juventus-Inter, la designazione arbitrale: gara affidata a Massa

Scalda il motore la Juventus di Max Allegri in vista di un impegno importante per gli obiettivi stagionali. Juve e Inter si riaffronteranno 16 giorni dopo il match di campionato, deciso dal gol 'incriminato' di Kostic tra le polemiche per il tocco con il braccio di Rabiot. C'è voglia di rivincita in casa nerazzurra, soprattutto dopo gli ultimi risultati. Vuole, invece, proseguire con questa continuità la Vecchia Signora.

Sarà la 25a volta che Massa arbitrerà una sfida dei bianconeri ed il bilancio sorride ai piemontesi: 16V, 5P e 3S. L'ultimo incrocio tra Massa e la Juventus in Coppa Italia fu la finale del 2020/21 contro l'Atalanta del 19 maggio 2021, in cui i bianconeri s'imposero 2-1 per la vittoria finale. L'ultimo precedente con il fischietto ligure in tutte le competizioni risale allo scorso 13 novembre, nella vittoria casalinga dei bianconeri per 3-0 contro la Lazio, unico incrocio stagionale. Massa dirigerà per la prima volta in carriera un derby d'Italia.