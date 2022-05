Juventus-Inter: Derby d’Italia e non solo

Questa sera la formazione bianconera scenderà in campo allo Stadio Olimpico per la finale contro la squadra nerazzurra, in programma nella Capitale

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera nella finale di Coppa Italia: la partita sarà ospitata dallo Stadio Olimpico di Roma, con i bianconeri che cercheranno di vincere contro i rivali di sempre dell'Inter. Attraverso il suo sito internet, la Vecchia Signora ha parlato del significato della partita.

"La Finale dello Stadio Olimpico di Roma, la Finale di Coppa Italia, non è solo affascinante in quanto tale.

Quest'anno, la finale è un Derby. Il Derby d'Italia.

Con 243 precedenti, di cui 33 solo in Coppa Italia, Juve-Inter è qualcosa in più di una semplice partita.

DERBY D'ITALIA: PERCHE'

L'espressione fu coniata nel 1967 da quello che ancora oggi è considerato uno dei giornalisti sportivi più importanti della nostra storia, Gianni Brera. Il motivo? Semplice: Juve-Inter, secondo Brera, è la sfida che più di ogni altra travalica i confini, è attesa in Italia e all'estero, e da sempre è sinonimo di emozioni, stelle, gol. esultanze, sofferenze, vittorie e sconfitte.

Cinque significati, Cinque parole che raccontano il Derby D'Italia?

ICONICO

Non servono parole, quando si utilizza l'aggettivo iconico. Bastano le immagini. Le foto. I dettagli.

Del Piero, 2006. Un gol pazzesco, decisivo, e un'esultanza che diventa un simbolo. Accade proprio contro l'Inter.

STORICO

Semplice: è la partita più giocata della storia del calcio italiano. E in questa storia c'è un'alternanza di campioni e di emozioni da mozzare il fiato.

ROBOANTE

Un gol fa sempre esultare. Fa sempre esplodere di gioia uno stadio. Un gol nel Derby d'Italia un po' di più. Chi c'era allo Stadio Delle Alpi il giorno dell'eurogol di Pavel Nedved nel 2003? Chi c'era quando Juan Cuadrado tirava una sassata nella porta interista all'Allianz Stadium?

EMOZIONANTE

Un Derby d'Italia sa essere emozionante sempre, anche in uno stadio completamente vuoto. E quello Juve-Inter del 2020 non lo dimenticheremo facilmente, non solo per i gol di Ramsey e per la fantastica stoccata di esterno della Joya, ma anche perchè fu la prima partita senza pubblico all'Allianz Stadium. Anticipazione di un periodo - purtroppo - irreale.

INFINITO

Il Derby d'Italia non finisce mai. In senso storico, perchè è e rimarrà la sfida più classica del nostro calcio, ma anche all'interno della stessa partita.

Che si giochi a Torino o a San Siro, o in campo neutro. Che in ballo ci sia una Coppa o una vittoria che potrebbe significare Scudetto. Inutile ricordare quella rimonta pazzesca del 2018, con i bianconeri, reduci dalla sconfitta interna col Napoli e tallonati proprio dai partenopei. Un'autogol di Barzagli sembra condannarci, ma Fino Alla Fine non è solo un motto. Il ruggito del Pipa allo scadere non ha bisogno di altre parole." (Juventus.com)