Juventus-Inter, le curiosità sul big match di questa sera

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla partita tra Juve ed Inter . Ecco il comunicato: "1- Derby d`Italia Correva l`anno 1967 quando la partita, nonostante si scontrassero due squadre di due città e due regioni diverse, venne soprannominata così dal grande giornalista sportivo Gianni Brera. Era la sfida tra due tra le squadre più titolate e tifate, ma anche tra due famiglie, gli Agnelli e i Moratti, due tra le più importanti dinastie italiane 2- La partita più giocata Quella di domenica sarà la sfida numero 181 in Serie A. Juventus-Inter diventerà quindi la partita più giocata della storia del campionato a girone unico (al pari di Inter-Roma). I bianconeri sono avanti 78 vittorie a 48, 45 i pareggi. I piemontesi hanno segnato 258 gol, 207 per i milanesi per una media 2,58 gol a partita. 3- Domenica sarà cifra tonda, 250 In totale le due squadre si sono affrontate ufficialmente 249 volte. 180 nella serie A a girone unico, 27 tra il 1909 e il 1929 e nella stagione 1945/46, 2 volte nel Campionato d`Alta Italia, 36 volte in Coppa Italia, 2 n Supercoppa Italiana e una nello spareggio per l`accesso alla Coppa dell`Europa Centrale (1929) e nel Trofeo Picchi (1971)

4- Mai fuori dall`Italia Di questi 249 incontri ufficiali, nemmeno uno si è giocato fuori dall`Italia. I bianconeri hanno vinto 112 partite, i neroazzurri 76 mentre i pareggi sono stati 61. La Juve può vantare 33 affermazioni a Milano, contro i 20 successi interisti a Torino. In realtà sono rarissime anche le sfide giocate lontano dalle due città di appartenenza delle squadre: Juventus e Inter si sono scontrate solo a Genova nel 1919/20 e a Roma per alcune finali di Coppa Italia. 5- Un solo giocatore a segno con entrambe le squadre Roberto Boninsegna è l`unico giocatore che fino a questo momento è riuscito a segnare in questa sfida con entrambe le maglie realizzando 9 gol con l`Inter con cui ha giocato dal 1969 al 1976 (197 presenze e 113 gol) e 3 con la Juventus, in cui ha militato dal 1976 al 1979 (58 presenze e 22 gol). 6- Una poltrona per tre Proprio Boninsegna, insieme a Omar Sivori e Giuseppe Meazza, guida la classifica marcatori di Juventus-Inter con 12 reti realizzate in questa sfida. Alle loro spalle Alex Del Piero a 10, Pietro Anastasi a 9 e la coppia formata da Alessandro Altobelli e Benito Lorenzi a otto. Julio Cruz a 7 gol è il miglior marcatore straniero.

7- Le finali Juventus e Inter si sono affrontate in cinque finali, tre di Coppa Italia e due di Supercoppa Italiana: i bianconeri hanno vinto due volte la Coppa Italia nel 1958/59 e nel 1964/65, i neroazzurri hanno conquistato il trofeo nel 2021/22 ed entrambe le supercoppe (2005 e 2021). 8- Quanti scambi L`ultimo giocatore in ordine di tempo a passare da una squadra all`altra è stato Juan Cuadrado, ma nel passato sono stati tantissimi i giocatori ad aver vestito una dopo l`altra le due maglie: basti pensare a Giuseppe Meazza, che dopo 13 anni in neroazzurro (1927-1940 con 239 gol in 348 partite) passò in bianconero, o a Giuliano Sarti, a Torino, dopo cinque anni in nerazzurro. Scambio storico poi tra Roberto Boninsegna e Pietro Anastasi e tra Fabio Cannavaro e Fabian Carini. Marco Tardelli e Alessandro Altobelli in momenti differenti sono passati da una squadra all`altra, come anche, tra gli altri, Aldo Serena, Totò Schillaci, Luigi De Agostini, Dino Baggio, Angelo Peruzzi, Edgar Davids, Zlatan Ibrahimović e Patrick Vieira. Recentemente, invece, Lucio ed Hernanes sono passati dall`Inter alla Juve, mentre Kwadwo Asamoah ha fatto il percorso inverso. 9- Panchine girevoli Antonio Conte ha vinto lo scudetto sia in bianconero che in neroazzurro, così come Giovanni Trapattoni. L`impresa non è invece riuscita a Marcello Lippi, Claudio Ranieri, Alberto Zaccheroni, Rino Marchesi ed Heriberto Herrera, tra gli altri. 10- Allegri e Inzaghi Dal suo debutto come allenatore, aprile 2016, Simone Inzaghi ha battuto la Juventus 8 volte in 22 confronti: è il tecnico che nel periodo ha sconfitto più volte i bianconeri. Massimiliano Allegri è invece l`allenatore che ha vinto più sfide contro Simone Inzaghi in Serie A TIM, 8 su 11. Il tecnico livornese. però, ha perso 8 dei 25 match da allenatore contro l`Inter in campionato, più che contro ogni altra squadra".