Juventus-Inter, i convocati: out Vlahovic, tornano Bremer e Di Maria

Questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, la Juventus affronterà l'Inter in un Derby d'Italia molto atteso. Le due squadre hanno avuto entrambe un periodo negativo in campionato in questa prima fase della stagione, accumulando ritardo rispetto alla vetta. Ora però entrambe stanno cercando di risalire e si presentano a questa partita separate da due punti: l'Inter a 24, la Juventus a 22. Per questo la storica sfida è anche un crocevia importante per le ambizioni di entrambe le squadre.