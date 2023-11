Juventus-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic, pari giusto

La Juventus, nella tredicesima giornata di Serie A, ha pareggiato per 1-1 contro l'Inter, in una gara molto complessa.

Nella tredicesima giornata di Serie A la Juventusaffronta l'Inter nella sfida Scudetto, con il contorno dell'Allianz Stadium. I bianconerischierano il solito 3-5-2, al netto di tante assenze. In difesa Gatti, Bremer e Rugani a difendere Szczesny, con Kostic e Cambiaso sulle corsie esterne. A centrocampo spazio alla novità Nicolussi, affiancato da Rabiot e McKennie, mentre in avanti torna Vlahovic dal primo minuto insieme a Chiesa. I nerazzurri rispondono con lo stesso modulo, ed i soliti interpreti; in difesa Acerbi con De Vrij, in mediana Calhanoglu, Barella e Mkhitarian, sugli esterni Dimarco e Dumfries, pronti a servire Lautaro e Thuram.

Nella prima frazione le squadre si studiano nei primi dieci minuti, fin quando Chiesa va vicino al gol con un piazzato da dentro l'area, fuori di poco. L'Inter risponde subito presente prima con un colpo di testa debole di Lautaro e poi con un tiro dalla distanza insidioso di Calhanoglu. I bianconeri, dopo un ottimo recupero di Vlahovic, arrivano al gol, proprio con il serbo, che sfrutta perfettamente il servizio di Chiesa, firmando il vantaggio. I nerazzurri non si disuniscono e trovano subito il pari in contropiede; Thuram sfida Bremer e mette in mezzo per Lautaro: El Toro non sbaglia e rimette il match in equilibrio.

Nella ripresa non ci sono molte azioni degne di nota, le due squadre sembrano accontentarsi della situazione. L'Inter, però, sembra averne un po' di più, e Thuram, su assist di Mkhitarian, colpisce male la palla in area di rigore e spreca un'ottima chance. Nonostante i cambi, la gara rimane abbastanza statica, con tanto agonismo, ma poche emozioni degne di nota. Da segnalare l'ingresso di Cuadrado, fischiato dai suoi ex tifosi bianconeri ad ogni giocata. Nelle fila del club piemontese prova a dare una scossa Kean, ma l'andazzo della partita è indirizzato verso il pari.

