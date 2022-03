Juventus-Inter, le informazioni sulla vendita dei bliglietti

La Juventus ha fornito le prime informazioni sulla vendita dei biglietti per la sfida contro l'Inter del 3 aprile.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la sosta, incontrerà l'Inter all'Allianz Stadium il 3 aprile, per una gara che può cambiare la stagione, in un senso o nell'altro. Il club bianconero, intanto, ha pubblicato un comunicato sul proprio sito riguardo alle vendita dei tagliandi per il derby d'Italia. Ecco la nota: "Il rientro dalla pausa delle Nazionali sarà per la Juve un big match. Nientemeno che il Derby d'Italia, in programma all'Allianz Stadium, domenica 3 aprile alle 20.45. A breve saranno a disposizione i tagliandi per questa partita, letteralmente imperdibile, con questo calendario: Vendita riservata J1897 Member: Dalle ore 14:00 del 23/03 alle ore 13:59 del 24/03/2022 Vendita riservata J1897 + Black&White Member- Dalle ore 14:00 del 24/03 alle ore 13:59 del 25/03/2022 Vendita riservata abbonati 19/20 - Dalle ore 14:00 del 25/03 alle ore 9:59 del 28/03/2022 Vendita libera: Dalle ore 10 del 28/03/2022.

In occasione di questo match sono previste tariffe dedicate ai Member e agli abbonati alla stagione 2019/20. Queste tariffe saranno disponibili solamente durante le fasi di vendita riservata a ciascuna categoria. Si ricorda che gli abbonati nella stagione 2019/20, per poter scaricare i crediti voucher Covid-19, devono iscriversi alla piattaforma tramite Juventus Card. Tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto. Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e la possibilità d’acquisto a tariffa dedicata. Gli Under 18 potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intera. Per i bambini sotto i 6 anni, invece, tariffa speciale a € 5,00 in tanti settori dello stadio.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. Inoltre per questo match sarà disponibile anche la procedura Under 14 tramite la quale sarà possibile ottenere un biglietto omaggio per un minore di 14 anni assieme ad un biglietto intero. La procedura sarà attiva dalle ore 14:00 di giovedì 3 marzo, qui. Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da Covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita. All'accesso si dovrà fornire, oltre al tagliando valido e ad un documento di identità, una certificazione verde Covid-19 con QR Code: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code."