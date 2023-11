Juventus, infortunio muscolare per Luis Hasa: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'infortunio di Luis Hasa , calciatore della Next Gen .

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Arezzo, Luis Hasa è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica, la quale ha evidenziato una lesione di I grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Per il calciatore classe 2004 saranno certamente necessarie alcune settimane per riprendere a pieno il ritmo partita, in base poi all'evoluzione dell'infortunio nel corso dei vari giorni di terapia.