Juve: il punto sugli infortuni in casa bianconera

La Juventus scenderà in campo domenica contro la Salernitana per l'ultima giornata di campionato prima della sosta per la pausa delle nazionali

redazionejuvenews

La Juventusè stata eliminata dalla ChampionsLegue per mano del Villareal, che nella doppia sfida contro il bianconeri ha ottenuto il passaggio del turno grazie ad un parziale di 4-1. Dopo la partita di andata conclusasi per 1-1, la squadra di Emery si è imposta all'Allianz Stadium per 0-3, eliminato dalla competizione la squadra di Massimiliano Allegri, data per tutti come favorita al momento del sorteggio. Una sconfitta che brucia quella ottenuta contro la squadra spagnola, e che la Juventus deve riuscire a mettersi subito alle spalle per pensare ai due obiettivi stagionali rimasti: la vittoria della Coppa Italia, con la semifinale di ritorno contro la Fiorentina ancora da giocare dopo la vittoria dell'andata, e il piazzamento in campionato nelle prime quattro posizioni, con il quarto posto per ora consolidato.

Domenica arriverà quindi la Salernitana, con la Juventus che dovrà cercare la vittoria a tutti i costi per mettersi alle spalle la delusione di coppa e per rafforzare la sua classifica. Per la partita di domenica però, Massimiliano Allegri e i bianconeri sono ancora in emergenza visti i tanti infortuni che stanno attanagliando la formazione torinese: oltre ai lungodegenti McKennie, Kaio Jorge e Chiesa, con lo statunitense che potrebbe tornare per la fine della stagione mentre gli altri due torneranno in prossimo anno, Allegri dovrà fare a meno anche di Bonucci, il cui problema al polpaccio sembra non dargli tregua. Oltre al numero 19 poi, il tecnico ha perso anche Manuel Locatelli, trovato positivo al COVID.

Non si fermano però qui gli indisponibili per Allegri, con Zakaria che dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro l'inter alla ripresa del campionato, e con il giovane Akè che si è infortunato con l'Under 23, riportando una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno due mesi. Soluzioni obbligate quindi per il tecnico, che per domenica potrebbe inserire, vista la grande assenza di centrocampisti, Miretti nella squadra titolare.