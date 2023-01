Juventus, le informazioni sui biglietti per la gara con il Nantes

LE FASI DI VENDITA I tagliandi, in vendita dal 29 dicembre, saranno acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Si parte dagli abbonati alla stagione in corso! Non fai ancora parte della nostra famiglia? Diventa ora Juventus Member e accedi alle fasi di vendita riservata! Clicca qui! Prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2022/2023: dalle ore 16:00 del 29 dicembre 2022 alle ore 15:59 del 2 gennaio 2023; Prelazione per gli abbonati alla stagione 2022/2023 nei settori UEFA (217, 216, 219): dalle ore 16:00 del 2 gennaio alle ore 13:59 del 3 gennaio; Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 3 gennaio alle ore 15:59 del 4 gennaio; Vendita riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: dalle ore 16:00 del 4 gennaio alle ore 09:59 del 5 gennaio; Vendita libera: dalle ore 10:00 del 5 gennaio. Si ricorda il divieto di acquisto dei tagliandi ai tifosi nati nella Nazione della squadra ospite, a eccezione di Juventus Members, che dovranno acquistare nella fase a loro dedicata, e dei possessori di Juventus Card, i quali dovranno caricare il titolo sulla tessera attiva. Qualora si riscontrasse un acquisto da parte di una persona nata nella Nazione della squadra ospite che non è né Juventus Member né possessore di Juventus Card, il biglietto verrà annullato e non consentirà l’accesso al match.

Tornando alla prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2022/2023, Juventus riserva loro la possibilità di acquistare non solo il proprio posto in anticipo, ma anche di beneficiare della funzionalità di cambio nominativo (a una delle riserve già inserite su My Season Pass). La tariffa INTERO CN sarà disponibile solamente durante questa fase di vendita. Durante questa fase, inoltre, sarà presente la tariffa ABBONATI, con la quale gli abbonati alla stagione in corso potranno usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intera e che non prevede cambio nome. Qui tutte le info sul match! JOFC I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto. TARIFFE SPECIALI INTERO MEMBER Solo durante le fasi di vendita riservata agli Juventus Members sarà presente la tariffa INTERO MEMBER che consentirà di usufruire di uno sconto rispetto alla tariffa intero. UNDER 26 In vista di questa gara si aggiungerà una tariffa speciale, la tariffa “UNDER 26”, dedicata a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 26 anni. Come sempre sarà consentito l’accesso senza tagliando ai bambini che il giorno dell’evento saranno minori di 6. OFFICIAL TICKET SHOP Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail".