Juventus, le informazioni sugli accrediti per la finale di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla finale di Coppa Italia tra Juveed Atalanta. Ecco il comunicato: "La Lega Serie A rende noto che per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024, in programma mercoledì 15 maggio 2024 allo Stadio “Olimpico” di Roma, tutte le richieste di accredito stampa, siti, TV, radio e fotografi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 8 maggio 2024. Le richieste di accredito dovranno essere effettuate unicamente tramite il portale dedicato "MEDIA ACCREDITATION", accessibile dalla homepage del sito della Lega Serie A (www.legaseriea.it). Una volta entrato nel portale (https://accreditationscoppaitalia.seriea.media/) il richiedente dovrà necessariamente compilare tutti i dati come previsto dal modulo di accreditamento digitale. Alle emittenti televisive e radiofoniche sarà concesso l’accredito secondo le previsioni del Regolamento per l’esercizio della cronaca audiovisiva e del Regolamento per l’esercizio della cronaca radiofonica emanati dall’AGCOM per la stagione 2023/2024. Accrediti Fotografi: la richiesta di accredito dovrà pervenire solo ed esclusivamente via portale online entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 8 maggio 2024: https://booking.seriea.media/".