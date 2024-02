Juventus, tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la Coppa

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla vendita dei biglietti per le partita di Coppa Italia.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla vendita dei biglietti. Ecco il comunicato: "Quella di giovedì 11 gennaio 2024 è stata un'altra grande notte all'Allianz Stadium: la Juve ha battuto il Frosinone, conquistando l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, contro la Lazio. La Lega Serie A, con il comunicato ufficiale n. 158, ha ufficializzato le date delle due sfide: la semifinale di andata si giocherà a Torino il 2 aprile alle ore 21:00. La gara di ritorno a Roma, invece, è stata programmata per martedì 23 aprile, sempre alle ore 21:00. Si informano gli abbonati che avranno la possibilità di confermare il loro posto per questa sfida, qualora non lo avessero già confermato, fino alle ore 8:59 di domani, mercoledì 7 febbraio.

Sempre nella giornata di mercoledì 7 febbraio partiranno due successive fasi di vendita dedicate agli abbonati – per quanto riguarda la possibilità di acquistare posti aggiuntivi per la partita contro la Lazio – e ai Member. Di seguito le fasi di vendita! LE FASI DI VENDITA ABBONATI SERIE A 2023-24 (compresi abbonati al girone di ritorno) CONFERMA POSTO: dalle ore 12:00 di venerdì 19 gennaio fino alle ore 8:59 di mercoledì 7 febbraio Gli abbonati potranno confermare il loro posto, a partire da 29 €. La possibilità di confermare il proprio posto terminerà il 7 febbraio alle ore 8:59. Dalle ore 9.00 tutti i posti non acquistati in prelazione verranno resi disponibili. ABBONATI - POSTI AGGIUNTIVI: dalle ore 15:00 di mercoledì 7 febbraio Tutti gli abbonati potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per sé e per amici bianconeri. Gli abbonati potranno scegliere questa opzione anche per prendere un posto in un settore diverso, fra quelli disponibili. Sarà possibile acquistare i biglietti ad una tariffa speciale fino al giorno della partita o fino ad esaurimento posti.

MEMBER: sempre dalle ore 15.00 di mercoledì 7 febbraio Ogni Member (J1897, Black&White e Black&White International) potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per sé e per altri tifosi Member. Sarà possibile acquistare i biglietti ad una tariffa speciale fino al giorno della partita o fino ad esaurimento posti. POSSESSORI DI JUVENTUS CARD: dalle ore 10:00 del 19 febbraio Le modalità di acquisto per questa fase verranno comunicate successivamente. VENDITA LIBERA: dalle ore 10.00 del 21 febbraio Si ricorda che sarà vietato l’acquisto ai residenti nella regione Lazio non in possesso di una Juventus Card attiva sulla quale caricare il biglietto. Il settore ospiti sarà disponibile a partire dal 1° marzo alle ore 10:00 e l’acquisto sarà consentito ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della squadra ospite".

