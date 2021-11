Juventus: la Guardia di Finanza nella sede bianconera

La perquisizione è arrivata nella sede del club bianconero che ora è sotto indagine per delle plusvalenze

La Juventus è finita sotto la lenta di ingrandimento della GuardiadiFinanza, che nel pomeriggio di ieri ha perquisito la Continassa. A seguito della perquisizione, la procura di Torino ha aperto un fascicolo congro il club, nel quale risultano sei indagati per presunto falso in bilancio: il Presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici, oggi dirigente del Tottenham, ed inoltre tre componenti del settore commerciale: l'attuale Chief Corporate & Financial Officer Stefano Cerrato, l'ex Chief Corporate & Financial Officer, Stefano Bertola e l'ex dirigente finanziario Marco Re.