Juventus, venerdì l’incontro decisivo con l’Empoli per Parisi

La Juventus prova l'accelerata definitiva per acquistare Parisi. I bianconeri si incontreranno con l'Empoli il prossimo venerdì.

La Juventusstringe per Parisi. Il difensore dell'Empoli, valutato come obiettivo numero uno per la corsia sinistra dei bianconeri, è vicino alla Vecchia Signora. Infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, venerdì ci sarà l'incontro decisivo tra i due club.