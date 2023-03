Juventus, inchiesta Prisma: domani l’udienza preliminare

La sosta permette al gruppo di Allegri di tirare il fiato, almeno per quei calciatori che non sono impegnati con le relative nazionali. Sono giorni di stallo in cui la Juventus è impegnata al JTC ad allenarsi per ripartire al meglio quando il campionato riprenderà. Tuttavia, marzo si chiuderà con il primo appuntamento importante per ciò che concerne la questione societaria in casa Juve.