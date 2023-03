Juventus: in estate tornano i prestiti, i bianconeri studiano il loro futuro

La Juventus sta recuperando le energie dopo la vittoria contro l'inter ottenuta a San Siro, con l'attività che riprenderà settimana prossima in attesa del ritorno dei vari nazionali. I campionati sono infatti in pausa per consentire le partite della nazionale, e nel mentre i giocatori non convocati stanno recuperando le energie in vista degli ultimi mesi di competizione.