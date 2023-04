Juventus in campo verso la semifinale di Coppa Italia

La squadra di Massimiliano Allegri si è ritrovata alla Continassa per l'allenamento odierno in vista della partita

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro il napoli valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono tornati oggi subito in campo in vista dell'altra importante sfida in programma mercoledì contro l'inter, valevole per il ritorno della semifinale di CoppaItalia.

"Mettere subito da parte la sconfitta contro il Napoli e proiettarsi alla sfida di Coppa Italia. La Juventus si è ritrovata con questo obiettivo al JTC per iniziare a lavorare in vista del match contro l'Inter in programma mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21:00: in palio c'è l'accesso alla finale di Coppa Italia.

A San Siro si ripartirà dall'1-1 dell'andata firmato Cuadrado e Lukaku. Menu di oggi: allenamento mattutino dedicato a esercitazioni su possesso palla con squadra schierata, lavoro specifico sulle conclusioni e infine partitella.

Seduta di scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto all'Allianz Stadium contro i partenopei. Domani è di nuovo vigilia. Allenamento al mattino, poi Mister Allegri risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa all'Allianz Stadium alle ore 14:00". (Juventus.com)