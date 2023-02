Juventus in campo per l’allenamento della viglia: Pogba in gruppo

Il calciatore francese si è allenato con il resto della squadra ma non dovrebbe ancora essere a disposizione per domani

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Nantes nella partita valevole per i sedicesimi di finale di EuropaLeague. I bianconeri sono scesi nella seconda competizione europea dopo una disastrosa campagna in Champions League, che li ha visti perdere cinque partite su sei, riuscendo comunque ad ottenere il terzo posto nel girone, che ha consentito alla Vecchia Signora di poter continuare a giocarsi le sue chances in Europa.

La squadra di Massimiliano Allegri ha come chiaro obiettivo quello di arrivare in fondo alla competizione, soprattutto perché un'eventuale vittoria porterebbe alla qualificazione diretta alla prossima Champions League, difficilmente raggiungibile in campionato qualora la penalizzazione in classifica di 15 punti dovesse rimanere anche dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Una competizione da onorare, al cui esordio i bianconeri arrivano con altri giocatori recuperati: nell'allenamento odierno infatti, Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci hanno svolto tutta la seduta insieme al resto della squadra e saranno arruolatili per la partita di domani. Ancora fuori invece, anche se pure lui ha svolto l'allenamento con la squadra, Paul Pogba, che ancora non è pronto per scendere in campo, ma che si avvicina sempre di più al giorno del suo nuovo esordio in bianconero.