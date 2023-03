Juventus in campo alla Continassa verso la Roma

I bianconeri sono scesi in campo per allenarsi in vista della partita in programma domenica sera contro i giallorossi

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto per 4-2 il derby contro il Torino, agganciando in classifica il Bologna e portandosi a meno 6 punti dall'Atalanta, che attualmente occupa il settimo posto in classifica. Archiviata la stracittadina, e presentato il ricorso contro il -15 in classifica, i bianconeri sono ora concentrati sul match di domenica sera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra di Josè Mourinho.

L'allenatore portoghese non sarà in panchina perchè squalificato, proprio come successo ad Allegri nella partita di andata. Oggi la Juventus è tornata a lavoro alla Continassa, in una seduta aperta che ha dato alcune indicazioni, anche se non assolutamente certezze, su quelle che potrebbero essere le scelte in vista della partita contro i giallorossi.

Miretti ha svolto questa mattina lavoro differenziato, e procede nel recupero dal suo infortunio. Solo palestra invece, come da programma, per Pogba, Kostic e Cuadrado, mentre il resto della squadra ha svolto esercitazioni tattiche e sulla fase di attacco, conclusa con una partitella a ranchi misti. Insieme a tutti gli altri si è allenato anche KaioJorge, che prosegue il suo lavoro personalizzato tra campo e palestra.