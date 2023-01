Juventus in campo alla Continassa: subito testa all’Udinese

La squadra bianconera si sta allenando al JTC in vista della partita in programma sabato contro l'Udinese all'Allianz Stadium

La Juventus ha iniziato ieri sera in 2023 con una vittoria contro la Cremonese : i grigio rossi sono stati sconfitti dalla squadra di Massimiliano Allegri per 0-1 , grazie alla rete messa a segno da Milik su punizione. Non una prova convincente al massimo da parte dei bianconeri, che nel secondo tempo sono migliorati ma che ancora devono lavorare molto sulla gestione della gara e sull'utilizzo delle forze, soprattutto quelle mentali.

La squadra ha comunque risposto bene alle difficoltà della partita, ed ha ottenuto la settima vittoria consecutiva di questo periodo, che le ha consentito anche di portarsi a sette punti di distanza dal napoli capolista, sconfitto ieri sera dall'Inter. Ora Massimiliano Allegri spera di recuperare i molti infortunati con cui ancora deve fare i conti, e che non gli hanno mai permesso di schierare la Juventus così come la aveva pensata durante e dopo lo scorso mercato estivo.

La squadra si è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare a preparare la sfida all'Udinese in programma sabato pomeriggio: chi ha giocato ieri ha svolto lavoro defaticante, mentre per il resto del gruppo c'è stato un vero e proprio allenamento di preparazione alla sfida contro i bianconeri, che andrà in scena sabato pomeriggio all'Allianz Stadium.