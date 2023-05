Bianconeri di nuovo a lavoro per preparare l'ultima gara casalinga della stagione. Poi ci sarà la trasferta di Udine

Digerito il 4-1 al Castellani con in tasca i 10 punti di penalizzazione, Allegri ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi, La squadra da oggi è tornata alla Continassa in vista della sfida di domenica sera all'Allianz. Per il sunday night di questa 37° e penultima giornata di Serie A, la Juventus ospiterà il Milan di Stefano Pioli.