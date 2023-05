Juventus in campo alla Continassa: obiettivo Atalanta

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Lecce valevole per la 33ª giornata del campionato italiano di serie A. I bianconeri sono tornati alla vittoria dopo un mese in cui non erano riusciti ad ottenere i tre punti, e si trovano al terzo posto in classifica ad un punto dalla Lazio seconda. I bianconeri, dopo la vittoria di ieri sera, sono già proiettati allo scontro contro l'Atalanta in programma domenica alle 12:30 a Bergamo. La squadra si è quindi ritrovata alla Continassa per iniziare a preparare la partita, con il terzino Mattia De Sciglio che verrà operato per l'infortunio rimediato ieri sera.