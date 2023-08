Juventus in campo alla Continassa: Ferragosto di lavoro per i bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri sta preparando l'esordio in Serie A in programma domenica contro l'Udinese

La Juventus è tornata a lavoro alla Continassa per preparare l'esordio in campionato in programma domenica allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri sono tornati in campo oggi, con la giornata di domani che vedrà l'ultimo test della pre season contro l'Alessandria.