Juventus in campo alla Continassa: doppia seduta per i bianconeri

La squadra bianconera continua la preparazione in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio contro la Cremonese

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa ad inizio mese, con Massimiliano Allegri che ha avuto a disposizione i giocatori non andati al Mondiale e quelli ancora alle prese con i loro infortuni. Nel corso di dicembre sono poi rientrati in gruppo tutti i nazionali, che dopo l'uscita dal Mondiale e qualche giorno di vacanza sono tornati a Torino per preparare la seconda parte della stagione insieme al resto della squadra.

Allegri ha ancora molte defezioni, una su tutte quella di Paul Pogba: il francese, che ha saltato il Mondiale per i noti problemi che lo affliggono da questa estate, è stato costretto a rimandare ancora una volta il suo esordio, con il suo rientro in campo che non è atteso prima di febbraio, ma che potrebbe slittare ulteriormente qualora le condizioni del Polpo non migliorino.

La squadra oggi si allenerà sia al mattino che al pomeriggio, ed è quasi al completo, con la giornata di domani che vedrà il ritorno dei Campioni del Mondo Di Maria e Paredes, e dello sconfitto Rabiot, che si uniranno alla squadra per preparare la sfida alla Cremonese in programma alla ripresa, che verrà preceduta da un'amichevole contro lo StandardLiegi in programma il 30 all'Allianz Stadium.