Juventus in campo alla Continassa: bianconeri a lavoro verso Napoli

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo domenica sera contro i partenopei nella ventisettesima giornata

Cristiano Passa Redattore 29 febbraio 2024 (modifica il 29 febbraio 2024 | 14:03)

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro il Napoli nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo la vittoria contro il Frosinone i bianconeri cercheranno di dare seguito ai tre punti ottenuti contro i ciociari nella sfida di domenica, dove mancheranno sicuramente McKennie e Rabiot, e per la quale è in dubbio il capitano Danilo.

La squadra continua ad allenarsi alla Continassa, e anche questa mattina è scesa in campo al campo di allenamento per continuare la sua preparazione in vista della sfida del Maradona.

"Prosegue spedita la settimana di preparazione della Juventus in vista della trasferta di Napoli, in programma domenica 3 marzo 2024 alle ore 20:45.

La sfida in Campania coinciderà con la ventisettesima giornata di campionato, l'ottava del girone di ritorno.

Anche oggi – giovedì 29 febbraio – la squadra è scesa in campo al mattino al Training Center e l'allenamento odierno è stato dedicato al lavoro per reparti: i difensori e i centrocampisti si sono concentrati su esercitazioni per la costruzione della manovra, gli attaccanti hanno lavorato sulle conclusioni.

Per domani l'appuntamento è nuovamente fissato per il mattino alla Continassa."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.