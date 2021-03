Juventus in campo alla Continassa

I bianconeri stanno preparando la partita contro il Benevento di domenica

redazionejuvenews

La Juventus sta cercando di recuperare lo svantaggio dall'Inter prima in classifica, che in questo momento dista 10 punti ma con una partita in più rispetto alla squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri in questo week end pareggeranno il conto delle partite con i nerazzurri, in quanto la squadra di Antonio Conte non scenderà in campo contro il Sassuolo per i numerosi casi di COVID che la hanno colpita. La partita contro i giallorossi di Filippo Inzaghi servirà dunque alla squadra bianconera per arrivare allo stesso numero di partite giocate con i nerazzurri, sperando di ricucire ancora di più il distacco che in caso di vittoria ammonterebbe a sette punti.

La partita contro il Benevento, in programma domenica all'Allianz Stadium alle 15, servirà quindi ai bianconeri per rimanere in scia dei nerazzurri e per rosicchiare altri punti di svantaggio, oltre che per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cagliari alla Sardegna Arena per 1-3, arrivata dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. La squadra di Andrea Pirlo è in questi minuti alla Continassa, per allenarsi e preparare la sfida di domenica, dopo la quale ci sarà la pausa per le Nazionali, che i bianconeri sfrutteranno per recuperare alcuni degli infortunati.

Uno su tutti sarà Paulo Dybala, che rimarrà a Torino durante la sosta per lavorare e per farsi trovare pronto e al meglio alla ripresa del campionato, quando finalmente dovrebbe riuscire a rivedere il campo, per dare il suo contributo alla causa bianconera nella rincorsa al primo posto dell'Inter. A partire da domenica quindi, inizierà il piano di risalita della Juventus, che spera anche in qualche passo falso dei nerazzurri per recuperare il maggior numero di punti fino allo scontro diretto, in programma la penultima giornata del campionato e che potrebbe decidere le sorti di questa Serie A, Milan permettendo.