Juventus in campo al mattino

TORINO – La Juventus è tornata ieri in campo alla Continassa dopo la giornata di riposo concessa da Andrea Pirlo, a seguito della vittoria contro il Napoli che è valsa ai bianconeri la vittoria della Supercoppa Italiana. I calciatori si sono alleanti agli ordini del tecnico bresciano in vista della partita contro il Bologna, in programma domenica alle 12:30, nella quale sarò importantissimo per i bianconeri conquistare i tre punti per mantenere il contatto con le prime della classifica.

L’ultima giornata del girone d’andata del campionato vedrà i bianconeri giocare contro il Bologna tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, con la squadra che vorrà dare seguito alla vittoria del trofeo di mercoledì. La battuta d’arresto contro l’Inter della scorsa settimana ha infatti spinto i bianconeri a meno dieci dal Milan capolista e a sette punti dai nerazzurri, anche se con una partita in meno. Davanti ai bianconeri anche Napoli e Roma, distanti solamente un punto. La Juventus tornerà quindi oggi in campo al mattino per preparare la partita contro i rossoblu di domani, da vincere per dare seguito a quanto di buono visto contro il Napoli.

Alle 14:30 di oggi parlerà Andrea Pirlo in conferenza stampa, con il tecnico che avrò delle indicazioni dall’allenamento appena concluso per quanto riguarda la squadra da mandare in campo domani. Ieri Bentancur, Chiesa, Demiral e Frabotta come da programma hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata, e oggi dovrebbero allenarsi con il gruppo. Dybala continua il suo percorso fisioterapico prestabilito, che lo avrebbe portare a tornare con la squadra a metà febbraio. Alex Sandro e De Ligt sono ancora alle prese con ol COVID, anche se oggi potrebbero arrivare buone notizie dai tamponi di rito della viglia.

