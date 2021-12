Juventus: il week end delle giovanili

I risultati delle squadre dei giovani bianconeri impegnati nel week end con la squadra della Juventus in campo con l'under 17 e l'under 16 in campo

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo sabato sera contro il Venezia, pareggiando per 1-1 in una partita che i bianconeri avrebbero dovuto vincere per non perdere ulteriore terreno dalle quattro squadre in testa alla classifica. Ora la Juventus si trova a 8 punti dal Napoli quarto in classifica, ed è attesa dalle sfide contro Bologna e Cagliari che chiuderanno la stagione.

Oltre alla prima squadra anche la formazione delle Women è scesa in campo, vincendo per 5-2 contro il Milan e consolidando ancora di più il primo posto in classifica. Anche i ragazzi bianconeri sono scesi in campo, con la Juventus che attraverso il suo sito ha fatto un resoconto dei risultati.

"In quest’ultimo fine settimana sono scese in campo soltanto l’Under 17 e l’Under 16 per affrontare i rispettivi turni di campionato. Scopriamo insieme come sono andate le due gare dei bianconeri!

UNDER 17 MASCHILE

Non riesce ad andare oltre lo 0-0 la formazione allenata da Mister Pedone. A Vinovo finisce a reti bianche il match tra bianconeri e gialloblù. Con questo pareggio la Juve muove la classifica portandosi a quota 18 punti dopo undici gare disputate, a due lunghezze di distanza dall’ultimo posto valido per i play-off (al momento occupato dall’Empoli). Di seguito il tabellino del match.

UNDER 16 MASCHILE

Successo netto, invece, per l’Under 16 di Mister Panzanaro che ha la meglio sulla Cremonese imponendosi 4-1. Una gara dominata dall’inizio alla fine dai bianconeri che vanno al riposo sul 3-0 grazie alla doppietta di Pugno e alla rete di Ngana. Nella ripresa arrivano altri due gol, questa volta uno per parte: Finocchiaro entra bene dalla panchina e cala il poker, poi sul finale di gara il Parma rende meno amara la sconfitta con il gol di Marino, anche lui subentrato a gara in corso, per il definitivo 4-1. Con questa vittoria la Juve si porta momentaneamente al secondo posto in graduatoria a quota 20 punti, agganciando la capolista Monza. Disponibile, di seguito, il tabellino dell’incontro." (Juventus.com)