Juventus, il report dell’allenamento: Locatelli e Rabiot in gruppo

Buone notizie in casa Juventus. Nell'allenamento odierno, in vista della prossima gara di campionato, si sono rivisti in campo con i compagni Locatelli, Alex Sandro e Rabiot, motivo per cui, tutti e tre, possono essere considerati recuperati. Tre pedine importanti per Madama, che nelle ultimi match era a corto di uomini anche a centrocampo, proprio a causa delle diverse assenze. Infatti, in attesa del ritorno di Pogba, l'ex Sassuolo e il francese sono i titolari designati del centrocampo a tre, insieme a Paredes. Ancora assenti la maggior parte dei Nazionali.