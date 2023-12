Juventus: il punto sugli infortunati della squadra bianconera

La Juventus si appresta a chiudere il 2023 con l'ultima partita dell'anno, in programma domani sera tra le mura amiche dell'AllianzStadium. I bianconeri scenderanno in campo contro la Roma di Jose Mourinho, e cercheranno di ottenere i tre punti per chiudere l'anno al meglio e per rimanere in scia all'inter capolista.