Juventus: il punto sugli infortunati, da Milik ad Alcaraz

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti in attesa della fine della sosta per le Nazionali. Molti infatti sono stati i giocatori bianconeri ad essere stati chiamati in Nazionale, e da lunedì inizieranno a far ritorno a Torino, per iniziare a preparare al meglio la partita in programma sabato prossimo allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Una partita importante e da vincere per la squadra di Allegri, che non trova i tre punti dalla partita contro il Frosinone, e prima di quella dal 21 gennaio. Una tendenza che va cambiata assolutamente per arrivare il prima possibile ad ottenere la qualificazione per la prossima Champions League, e per cercare di arrivare in finale di Coppa Italia. Per la partita di sabato Allegri avrà ancora problemi di formazione: Alcaraz è ancora fuori e dovrebbe rientrare per la partita di andata contro i biancocelesti valevole per la semifinale di Coppa Italia, mentre i problemi maggiori ci sono in attacco. Vlahovic è infatti squalificato, mentre Milik è ancora infortunato e dovrebbe rientrare per il derby del 13 aprile, con il tecnico toscano chiamato ad inventarsi una soluzione per la partita in programma nella Capitale.