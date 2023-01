Ferrero: “Farò il massimo per essere all’altezza di un passato glorioso”

"Proprio con i tifosi voglio essere chiaro: quando ho assunto questo impegno l'ho fatto con l'idea di fare il massimo per la Juventus, ed insieme al nuovo CdA lavoreremo per costruire un futuro della Juventus che sia all'altezza del suo passato. Un passato glorioso, di 125 anni, che ha fatto di questa società la gloria di questo sport e la società italiana più forte. Parlo di Juventus sia indicando chi lavora sul campo, sia chi lavora fuori. Nelle prossime settimane ci aspettano delle sfide, per le quali come CdA riteniamo di avere l'esperienza e la competenza, oltre che la determinazione, per difendere la nostra squadra in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione e con rigore, lo faremo anche con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato e sempre lo faremo tutti coloro che saranno chiamati a giudicarci. Quello che vogliamo è uguale rispetto per noi e per la nostra squadra, per poter discutere con rigore e nelle sedi competenti i modi del nostro agire". E intanto i tifosi si scatenato sui social su Andrea Agnelli: "Non avete ancora capito cosa ha fatto"<<<