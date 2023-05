Juventus, il colpo a centrocampo può arrivare dalla Spagna

Gli ostacoli della Juve

Imbastire una trattativa non sarà comunque semplice per la Juventus. Il prezzo del cartellino del giocatore è probabilmente ancora più pensate di quello di Davide Frattesi. L'Atletico Madrid valuta Rodrigo De Paul 40 milioni di euro. Una cifra che taglierebbe praticamente fuori il club bianconero, che difficilmente potrebbe decidere per una spesa così consistente. I bianconeri potrebbero proporre una formula diversa, come il prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club spagnolo vorrebbe però incassare subito e preferirebbe attendere una possibile offerta dalla facoltosa Premier League. Competizione che avrebbe il gradimento del giocatore. L'assenza della Champions League potrebbe poi essere un altro scoglio per la Juventus. Infine, i bianconeri devono ancora definire le situazioni relativa a direttore sportivo e allenatore. Senza un progetto definito il club non proverà a inserirsi in una trattativa così complessa. Si rimarrà comunque vigili sul giocatore, in attesa di ulteriori sviluppi.