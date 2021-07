Juventus – Icardi disperato? Non secondo Caressa

Fabio Caressa dal suo profillo Instagram ha aggiornato sulla situazione di Mauro Icardi a Parigi. Possibile vederlo a Juventus?

Dal suo addio all'Inter, travagliato e doloroso, Mauro Icardi sembra non avere pace. Dopo un inizio promettente sotto l'ombra della Tour Eifell, l'attaccante argentino ha pian piano perso il posto da titolare. Nel corso dell'ultima stagione Maurito è partito dietro nelle gerarchie anche rispetto al giovane Moise Kean, oltre che alle superstar Neymar e Mbappe. Ma il classe 1993 in carriera ha dimostrato di non essere il tipo che si accontenta della panchina e per questo il suo nome è stato più e più volte accostato a diverse squadre in giro per l'Europa, anche alla Juventus.

Molti hanno descritto la situazione dell'attaccante argentino come tragica, ma le cose non starebbe proprio così. Attraverso il suo profilo Instagram, Fabio Caressaha rivelato alcuni retroscena molto interessanti: “Si parla tanto di Icardi alla Juventuse si legge di una Parigi senza pace per Mauro.Posso rivelarvi che ho parlato con Leonardo durante l’ultima stagione e mi ha detto che il comportamento di Icardi è stato perfetto, eccellente durante i suoi mesi a Parigi. Leo mi giurava che è veramente un bravo ragazzo, ancor più di quanto si aspettava”.

Sembra quindi che quello di Icardi a Parigi non sia un terribile esilio dorato, ma che al contrario l'ex Inter si stia comportando in maniera molto professionale. Ovviamente la voglia di giocare è tanta, e per questo l'argentino potrebbe lasciare il PSG solo in favore di una squadra che gli garantisca la titolarità. Va da se quindi che la Juventus non sia la squadra che fa per lui, altra formazione piena di talenti dove è difficile avere il posto assicurato. Ovviamente il talento da attaccante puro di Icardi sarebbe estremamente utile tra le fila bianconere, che in rosa hanno tanti giocatori offensivi ma pochissimi predatori d'area di rigore. Icardi alla Juventus però sembra destinata a rimanere una suggestione che non si avvererà mai.