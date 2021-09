Juventus – Zlatan Ibrahimovic incorona il nuovo “Re Leone”

Con un post sul suo profilo Instagram, Zlatan Ibrahimovic omaggia il talento della Juventus Dejan Kulusevski.

redazionejuvenews

Con la fine dell'estate, in casa Juventus è arrivato il tempo di un vero e proprio cambio generazionale. Via Cristiano Ronaldo, dentro Locatelli, Kean e Kaio Jorge. I bianconeri ora guardano al futuro con ottimismo, puntando tutto sui giovani talenti in rampa di lancio. Alcuni però erano presenti già in rosa: basti pensare a Federico Chiesa, in gol anche ieri sera con la maglia dell'Italia. L'esterno italiano lo scorso anno è stato uno dei giocatori migliori tra le fila bianconere, autore di una stagione fenomenale condita da 8 gol e 8 assist in 30 partite di Serie A. Confermatosi durante Euro2020 con la maglia Azzurra, Chiesa è sicuramente il presente e il futuro dell'Italia e della Juventus.

Ma non è l'unico. Un altro grande prospetto tra le fila bianconere è Dejan Kulusevski. Acquistato a gennaio 2020 per 35 milioni di euro, lo svedese non è ancora riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento, ma le qualità ci sono e sono sotto gli occhi di tutti. Giocatore estremamente duttile, Kulusevski è in grado di spaziare per tutto il fronte offensivo, prediligendo giocare come ala destra o mezz'ala di spinta. Quest'anno, sotto la guida di Massimiliano Allegri e senza la concorrenza di Cristiano Ronaldo, il classe 2000 potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Zlatan Ibrahimovic, il più grande giocatore svedese nella storia del calcio, deve essere di questo parere.

Il bomber del Milan ha infatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui sono raffigurati due leoni nella notte. Il più grandee forte è, ovviamente, Zlatan, mentre il più piccolo al suo fianco è proprio il giovane bianconero. Kulusevski è certamente il calciatore più promettente tra le fila della Svezia e il passaggio di consegne è più che legittimo. Ieri sera la nazionale scandinava ha battuto la Spagna 2 a 1 anche grazie a Dejan, autore dell'assist per il gol di Claesson che è valso la vittoria alla sua squadra. Il futuro della Svezia e della Juventus sembra essere in buone mani.