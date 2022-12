Juventus: i soldi che hanno portato i giocatori impegnati al Mondiale

Il Mondiale è ormai giunto al termine, con la giornata di oggi che vedrà scendere in campo alle 16 Croazia contro Marocco per la finale del terzo posto, con Francia e Argentina che si sfideranno domani nella finale per decretare la Nazionale CampionedelMondo. Giunge così a termine il Mondiale più controverso tra gli ultimi, il primo disputato in inverno durante i campionati e le coppe, per non andare incontro alle temperature estreme dei mesi estivi in Qatar.