Juventus: i risultati del week end dell’Attività di Base

I risultati conseguiti dalle formazioni giovanili bianconere nel corso del week end passato in campo tra le varie categorie

redazionejuvenews

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha reso noti i risultati della settimana del suo settore giovanile.

"Dopo la pausa natalizia, torniamo con il primo recap del nuovo anno sull'Attività di Base, dove vi raccontiamo come sono andati gli impegni dei nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa.

LA SETTIMANA DELL'ATTIVITÀ DI BASE - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

TORNEI NAZIONALI UNDER 14 (DI BENEDETTO)

Sei vittorie su sei partite disputate permettono ai giovani bianconeri dell'U14 allenati da Mister Di Benedetto di trionfare al torneo “Città di Pescara”. In finale successo per 1-0 sui pari età della Ternana con il gol di Cozzolino.

UNDER 13 FEMMINILE (PINI)

Primo posto per l'U13 femminile di Mister Pini al torneo "Colli Ortonovo", in provincia di La Spezia. Percorso netto per le nostre piccole bianconere che hanno vinto la finale 1-0 contro la Sampdoria. Solio premiata come migliore giocatrice della competizione.

UNDER 8 (GIGLIO)

Secondo posto, da sotto età, per l'U8 di Mister Giglio al torneo "Cantera Limitese" andato in scena a Limite e Capraia (provincia fiorentina).

EVENTI E TEST MATCH

UNDER 13 (MARCHIO)

Due successi in altrettante partite per l'U13 di Mister Marchio, da sotto età, nel torneo triangolare "Nuovo Anno" con l'U14 dell'Alpignano e l'U14 del Lascaris.

UNDER 11 (MAGRI)

Giovedì in campo per l'U11 di Mister Magri, impegnata nel test match con l'U12 del Chisola.

IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE TORNEI NAZIONALI

UNDER 12 (ANGARONI)

Quarto posto, a Firenze, per l'U12 di Mister Angaroni nella sedicesima edizione del "Torneo della Befana". Sconfitta ai rigori contro l'Empoli nella finale per il terzo posto.

EVENTI E TEST MATCH

UNDER 14 (CATTO)

Test match per la squadra allenata da Mister Catto con i pari età dell'Hellas Verona.

UNDER 13 (CASTAGNO)

Sabato in campo per l'U13 di Mister Castagno con i pari età del Lecco, nella cornice dello Juventus Training Center di Vinovo.

UNDER 12 (ANGARONI) - UNDER 11 (PERLA)

Test match a Vinovo, allo Juventus Training Center, per l'U12 di Mister Angaroni e l'U11 di Mister Perla con i pari età del Lecco.

UNDER 11 (MAGRI)

Test match, da sotto età, per l'U11 di Mister Magri con l'U12 del Lecco, sempre allo Juventus Training Center di Vinovo.

UNDER 10 (BATTAGLIA - CALCIA)

A Vinovo, presso il campo del Chisola, bellissimo test match in famiglia tra l'U10 di Mister Battaglia e l'U10 di Mister Calcia. WhatsApp Image 2023-01-07 at 13.10.40

UNDER 10 (CARA) - UNDER 9 (BERNARDI)

Allo Juventus Training Center di Vinovo, test match anche per l'U10 di Mister Cara e l'U9 di Mister Bernardi con i pari età del Lecco.

UNDER 9 (CUCCINIELLO)

Primo posto alla Winter Cup disputatasi in provincia di Cuneo, a Cherasco, per l'U9 di Mister Cucciniello, sostituito da Mister Giglio. Tre vittorie in altrettante partite giocate dai nostri piccoli bianconeri.

UNDER 8 (BOSCOLO)

A Vinovo, test match per l'U8 di Mister Boscolo con i pari età del Chisola.

UNDER 7 (CARLINO)

Test match, a Grugliasco, per l'U7 di Mister Carlino con i pari età della Sisport.

LA DOMENICA DELL'ATTIVITÀ DI BASE

TORNEI INTERNAZIONALI

UNDER 12 (NIELLO)

Fine settimana in Germania, nello specifico a Heiden, per l'U12 di Mister Niello che ha partecipato alla "Euro Cup 2023 Indoor". Dopo un ottimo percorso nella fase a gironi, concluso con quattro vittorie in cinque partite disputate, i nostri bianconeri si sono arresi ai quarti di finale ai pari età del Bayern Monaco (0-1).

TORNEI NAZIONALI

UNDER 11 (LA PIRA)

L'U11 di Mister La Pira torna da Firenze con un secondo posto ottenuto, da sotto età, al "Torneo della Befana". Sconfitta per 0-1 in finale contro l'U12 del Cluj.

UNDER 9 (CUZZI)

Primo posto, da sotto età, per l'U9 di Mister Cuzzi alla prima edizione del torneo "National League" disputatosi a Limite sull'Arno, in provincia di Firenze.

EVENTI E TEST MATCH

UNDER 13 (CASTAGNO)

Terzo posto per l'U13 di Mister Castagno a Pinerolo in occasione del "Trofeo del Centenario".

UNDER 12 (ANGARONI)

Domenica in campo per l'U12 di Mister Angaroni impegnata alla "Winter Cup", da sotto età rispetto alle squadre dilettantistiche presenti.

UNDER 11 (PERLA)

Si chiude con un secondo posto, da sotto età, il percorso dell'U11 di Mister Perla al 4° Memorial "Porru Guido", disputatosi a Borgaro Torinese. Sconfitta in finale, 0-1, contro l'U12 della Rivarolese.

UNDER 11 (MAGRI)

Test match da sotto età, a Vinovo, per l'U11 di Mister Magri con l'U12 del Volpiano.

UNDER 9 (BERNARDI)

A Grugliasco, test match per l'U9 di Mister Bernardi con i pari età della Sisport.

UNDER 9 (BERNARDI)

L'U9 di Mister Bernardi ha partecipato, da sotto età, alla "Winter Cup" disputatasi a Chieri. Una bella giornata di sport!

UNDER 8 (BOSCOLO)

A Vinovo, test match da sotto età anche per l'U8 di Mister Boscolo con l'U9 del Volpiano.

UNDER 8 (GIGLIO)

Primo posto per l'U8 di Mister Giglio alla "Winter Cup" disputatasi a Chieri! Tre vittorie in altrettante partite per i nostri piccoli bianconeri.

UNDER 7 (CARLINO)

Domenica in quel di Chieri anche per l'U7 di Mister Carlino impegnata, da sotto età, alla "Winter Cup". Una vittoria e due sconfitte per i nostri piccoli bianconeri." (Juventus.com)