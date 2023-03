Juventus: i dati della squadra alla ventisettesima giornata

La Juventus è arrivata alla pausa per le Nazionali dopo la convincente vittoria sull'inter, che ha permesso ai bianconeri di continuare ad accorciare sulle prime posizioni della classifica, in attesa del verdetto sulla penalizzazione di 15 punti in classifica commiata alla squadra di Massimiliano Allegri.

"La Juventus, con il successo per 0-1 a Milano contro l'Inter nell'ultima giornata disputata, ha registrato il suo 16° clean sheet in Serie A. I bianconeri hanno vinto 6 delle ultime 7 partite in campionato: l'unico stop è arrivato in trasferta contro la Roma con i giallorossi che si sono imposti di misura, 1-0, al termine di un match nel quale la Juventus ha colpito tre legni.

Danilo è il quarto giocatore della Serie A che ha giocato più palloni in questa stagione: il numero esatto è 1885. Davanti a lui ci sono soltanto tre giocatori del Napoli, nello specifico Lobotka (1903), Di Lorenzo (2252) e Kim Min-Jae (2336). Tra i bianconeri, il giocatore che ha provato più volte la conclusione verso la porta è Vlahović con 54 tentativi (inclusi quelli respinti). Sempre Dušan è il bianconero che ha centrato più volte la porta (18). Inseguono Milik (17) e Rabiot (17). Kostič, invece, vince a mani basse la palma di crossatore: sono 173 le volte in cui Filip ha cercato qualche compagno dalle corsie esterne. In questo conteggio sono calcolati anche i calci d'angolo. Sempre l'esterno serbo è il giocatore che ha creato più occasioni, assist compresi: Filip ha raggiunto quota 52. Locatelli, invece, è il giocatore che ha recuperato più palloni, ben 134. Ci sono, poi, Rabiot (133) e Bremer (132) che seguono a ruota Manuel in questa speciale classifica. Danilo, Kostić e Locatelli sono i tre giocatori bianconeri che hanno totalizzato più presenze in stagione. I primi due sono arrivati a quota 38, con Danilo che ne ha disputate 37 da titolare (34, invece, Filip). Manuel è sceso in campo 34 volte questa stagione, di cui 27 da titolare. Danilo ha saltato soltanto una gara con la Juventus quest'anno: l'ultima partita della fase a giorni della UEFA Champions League contro il PSG perchè squalificato per somma di ammonizioni. Kostić, invece, non ha disputato soltanto l'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Monza." (Juventus.com)