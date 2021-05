Juventus, i convocati per il Bologna: fuori Ramsey e Bentancur

Le scelte di Pirlo

Domani sera al Dall'Ara contro il Bologna la Juventus terminerà il suo campionato. I bianconeri, a 90 minuti dal fischio finale di questa annata altalenante, sono ancora in corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic servirà a tutti i costi una vittoria, sperando che allo stesso tempo una tra Napoli e Milan compia un passo falso. Andrea Pirlo, in questi minuti, ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la trasferta in terra emiliana.