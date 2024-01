Juventus, la storia delle partite di Higuain contro il Sassuolo

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle prestazioni di Gonzalo Higuain contro il Sassuolo.

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri, in vista del match con il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Il Sassuolo è stato uno degli avversari più colpiti da Gonzalo Higuain. Contro i neroverdi ha segnato la sua prima doppietta in bianconero, a Torino. In trasferta ha invece registrato una media gol da grande bomber: 3 gare, altrettante reti. Un gol immediato, giusto per presentarsi. Il primo Sassuolo-Juventus di Higuain lo vede andare in rete dopo appena 9 minuti con un tiro di esterno propiziato da un cross di Alex Sandro. Siamo nel campionato 2016-17, Allegri ha appena proposto il nuovo modulo del 4-2-3-1, l'argentino dimostra di gradire e conferma di trovarsi a suo agio.

Anche la rete del definitivo 2-0 vede Higuain protagonista. Gonzalo va in pressing su Paolo Cannavaro, ruba palla e la serve a Khedira. Il tedesco, favorito da un velo di Dybala, trova la via della rete che di fatto chiude l'incontro già nel primo tempo. L'anno dopo la Juve domina, vince 3-1 con tripletta di Dybala. Siamo a inizio campionato e Higuain non vive la sua migliore giornata. Ma quanto la sua fama di goleador incuta rispetto è visibile perfettamente in questa foto dove è attorniato da una marea di avversari.

L'esultanza di Higuain con Chiellini in uno stadio vuoto. Sassuolo-Juventus del 2020 si gioca il 15 luglio, nel finale del campionato condizionato dal lungo stop causa pandemia. Il Pipita mette a segno la rete del 2-0 ma stavolta la gara è tutt'altro che risolta, come certificherà il risultato finale con il pareggio per 3-3".

