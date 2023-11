Juventus-Hellas Verona, Fiore: “Sbagliato non punire Faraoni”

Fiore è ritornato sull'episodio della simulazione di Faraoni in Juventus-Hellas Verona: il giocatore non è stato punito dal Giudice Sportivo

Intervistato a 1 Football Club, Stefano Fiore ha parlato di diversi argomenti d'attualità in orbita Serie A. Tra questi, l'ex calciatore si è espresso sulla decisione del Giudice Sportivo di non prendere provvedimenti su Davide Faraoni. Il giocatore sarebbe stato protagonista di una scena antisportiva in occasione del secondo gol annullato a Moise Kean in Juventus-Hellas Verona. Ecco cosa ha detto: