Juventus, occhi su Gnonto per giugno: la concorrenza è però folta

La Juventus punta per l'estate Wilfried Gnonto. Il talentino del Leeds è pronto a tornare in Italia dopo l'anno in Premier.

redazionejuvenews

Si avvicina sempre di più il calciomercato. Oramai la stagione 2022-23 volge al termine, e la Juventusè pronta ad attivarsi per migliorare la squadra in vista della prossima annata. Probabilmente, nell'estate dei bianconeri, ci saranno tante operazioni, sia in entrata che in uscita, e Wilfried Gnonto, calciatore del Leeds, potrebbe essere una di queste, secondo quanto riportato da todofichajes.com.

Infatti, l'esterno italiano, trasferitosi in Inghilterra la scorsa estate, si sta affermando come un titolare nella squadra gialloblù, siglando anche diversi gol e assist. Ovviamente, rispetto ai 4 milioni sborsati dagli inglesi pochi mesi fa, il prezzo è aumentato, e adesso la cifra per riportarlo in Italia si aggira sui 20 milioni.

La Juventus, ovviamente, dovrà prima aspettare l'evoluzione giudiziaria dell'inchiesta Prisma, e poi potrà organizzare il prossimo calciomercato, individuando i profili giusti per rinforzare la rosa di Allegri. Anche lo stesso classe '03 ha parlato del suo futuro, toccando diversi temi: "Sarò sempre grato all’Inter, ma non la vedo come un’occasione persa. Ho dovuto fare una scelta, sono andato in Svizzera per giocare e penso di avere fatto quella giusta per me e la mia famiglia. Passaggio al Leeds? Non ci speravo neanche più tantissimo, è successo tutto molto in fretta e non ho avuto tempo di realizzare. Ma è stata un’emozione bellissima. L’impatto è stato buono a livello personale, la squadra vive un po’ di alti e bassi".