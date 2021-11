Juventus: gli orari delle partite fino alla diciannovesima giornata

Diramati gli orari e le emittenti televisive sulle quali andranno in onda le partite dei bianconeri

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet, la Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi, e la relativa assegnazione televisiva, fino alla diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Sarà possibile seguire la Juventus sempre su DAZN e quasi sempre in anticipo al sabato, tranne per la partita del 5 dicembre contro il Genoa, in programma di domenica sera. Ecco di seguito gli orari delle partite e le relative emittenti televisive.