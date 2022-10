Juventus, i risultati delle squadre giovanili: gioie e dolori per Madama

ANCHE L'UNDER 17 CON LO SPEZIA, MA IN TRASFERTA Nulla da fare anche per l'Under 17 di Mister Panzanaro che, a La Spezia, cede 2-0 ai padroni di casa in gol nel primo tempo con Vannucci e nella ripresa con Monteverde. Prima sconfitta in questo campionato per i bianconeri. Qui sotto il tabellino della gara. POKERISSIMO DELLA PRIMAVERA FEMMINILE Otre alla Prima Squadra femminile vince anche la Primavera contro le pari età della Fiorentina. A Vinovo finisce 5-0 per le bianconere il match valevole per la quinta giornata di campionato. Succede tutto nel secondo tempo: dopo aver chiuso la prima frazione sullo 0-0, nella ripresa la Juve cambia marcia e mette a segno cinque reti: doppietta per Moretti e gol di Berveglieri, Cinquegrana e Zamboni. Tre punti in più che permettono alle nostre ragazze di salire a quota 12 punti in classifica".