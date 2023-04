Juventus, i risultati delle squadre giovanili: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i resoconti delle gare delle giovanili . Ecco la nota: "UNDER 19 FEMMINILE Vittoria convincente per la Primavera di Coach Piccini nella penultima giornata di regular season. Le bianconere, tra le mura amiche, si sono imposte 6-0 sul San Marino Academy sorpassando in classifica il Milan e piazzandosi al primo posto. In gol, per la nostra Under 19: D'Auria, Zamboni, autrice di una doppietta, Moretti, Gallo e Gallina.

UNDER 17 FEMMINILE Successo per 2-0 della squadra di Mister Scrofani che, in casa, ha superato 2-0 il Torino in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Decidono la sfida le reti di Di Bello e Tosello. UNDER 17 MASCHILE Si chiude con un pareggio a reti bianche la regular season della squadra allenata da Mister Panzanaro. In Emilia, Bologna e Juventus si sono divisi la posta in palio. I bianconeri hanno chiuso questa prima fase al secondo poso, a quota 51 punti dopo 24 gare disputate.

UNDER 15 FEMMINILE Sconfitta per 3-9 in quel di Garino per l'Under 15 femminile di Mister Vood in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Le reti bianconere sono state firmate da Bertero, Fabozzi e Bertoglio. UNDER 15 MASCHILE Domenica dolcissima per la squadra di Mister Benesperi che nel primo turno dei play-off supera 2-1, nella splendida cornice dello Juventus Training Center, il Torino grazie alla doppietta di Kaba che nella prima frazione incanala il match nella direzione desiderata dai bianconeri. La nostra Under 15 si è qualificata per gli ottavi di finale della seconda e ultima fase del campionato. UNDER 14 FEMMINILE Super vittoria per la squadra allenata da Mister Lombardo che, da sotto età, ha vinto 1-8 sul campo del Bulè Bellinzago in un match della Fase Interregionale del campionato Under 15. In gol per le bianconere: Oliva, doppietta per lei, Campi, anche lei autrice di una doppietta, Alice, in rete due volte anche lei, Abbondanza e Pronzati".