Juventus-Genoa, Vasquez: “Un sogno giocare questa partita”

Vasquez, difensore del Genoa, ha parlato nel pre-match della sfida alla Juve: il difensore non ha nascosto l'emozione di giocare allo Stadium

Intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato nel pre-match di Juventus-Genoa il difensore della squadra rossoblù, Johan Vasquez. Il difensore guiderà la difesa nell'impegno contro la compagine bianconera. Il centrale non ha nascosto nell'intervista l'emozione di affrontare La Vecchia Signora tra le proprie mura. Il pericolo numero uno per uscire indenni dalla sfida sarà per il Genoa l'attaccante Dusan Vlahovic.