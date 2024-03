Juventus-Genoa, TOP&FLOP: Cambiaso volenteroso, Chiesa inguardabile

Nonostante il netto predominio territoriale, la Juventus ha faticato a rendersi pericolosa in zona gol. Uno dei motivi della manovra macchinosa dei bianconeri è la poca ispirazione dei suoi elementi. Un discorso che non vale per Andrea Cambiaso, da cui sono sorte le occasioni più pulite della Juventus. Insieme a Federico Gatti, è stato padrone della fascia di destra del campo. I suoi traversoni per Dusan Vlahovic sono precisi seppur quest'ultimo non è riuscito a sfruttarli. Promosso Wojciech Szczesny, chiamato in causa una sola volta su colpo di testa di Mattia Bani e che poteva complicare subito la partita.