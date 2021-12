Juventus-Genoa: le formazioni ufficiali

I bianconeri in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la squadra ligure per il posticipo della sedicesima giornata del campionamento di Serie A

La Juventus scenderà tra poco in campo contro il Genoa, nella partita valevole per il posticipo della sedicesima giornata del campionato di SerieA. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria tra le mura di casa, dopo aver perso l'ultima partita qui a Torino contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri, per la sfida di questa sera, conferma il modulo che ha portato i tre punti nel turno infrasettimanale contro la Salernitana, con Alvaro Morata che riprenderà il suo posto in attacco.